Wer am Sonntag nicht heiraten möchte, hat Zeit und vielleicht Lust, sich übers Heiraten zu informieren: Das Kulturzentrum begrüßt morgen die Messe "Wedding Time" in seinen Hallen.

Aussteller aus ganz Nordrhein-Westfalen präsentieren sich und ihre Produkte am 12. Januar von 11 bis 18 Uhr im Kulturzentrum am Willi-Pohlmann-Platz. Die "Wedding Time" findet damit zum bereits fünften Mal im Kulturzentrum statt.

Wie kann eine Hochzeitskarte gestaltet werden? Welche Mode passt zu Braut und Bräutigam? Welche Musik soll am hoffentlich schönsten Tag des Lebens gefeiert werden? Diese Antworten geben zahlreiche der 65 Aussteller mit ihren Portfolios. Außerdem präsentieren Restaurants und Fotografen ihr Angebot.

Der Eintritt ist frei. Den Veranstaltern Angelika Budde, Timo Maiwald und Alexander Stahl sei es wichtig, dass auch Leute mit kleinem Geldbeutel die Messe besuchen können. „Auf anderen Messen kostet der Eintritt oft mehr als 10 Euro pro Person, wenn man dann noch ein bis zwei Verwandte mitnimmt, ist man schnell bei mehr als 50 Euro“, erklärt Angelika Budde den Hintergedanken. Maiwald hofft, dass mit diesem Konzept die Marke von 2000 Besuchern geknackt werden kann.

Zwar öffnen sich die Türen am Sonntag bereits um 11 Uhr, doch die offizielle Eröffnung erfolgt eine halbe Stunde später durch Oberbürgermeister Frank Dudda. Höhepunkt soll eine Modenschau sein. Musikalische Beiträge runden das Programm ab.

hochzeitsmesse-weddingtime.com