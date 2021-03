Die Sequenzierung von Genmaterial ist spätestens seit dem Auftreten der Corona-Mutationen ein vielfach diskutiertes Verfahren. Aber auch in anderen Teilen der medizinischen Forschung stellt sie ein bewährtes Verfahren dar, beispielsweise um Veränderungen von Tumoren oder genetisch bedingte Erkrankungen zu erkennen. Wer sich auf die Spuren dieser Forschung begibt, landet übrigens in Herne.



Wissenschaftler wollen nun einen Meilenstein in der Forschung erreichen: Durch neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Sequenzierung möchten sie mit nur einer Blutprobe einen umfassenden Einblick in das menschliche Immunsystem erhalten. Das Centrum für Translationale Medizin, Immunologie und Transplantation am Marienhospital Herne ist Teil dieser Gruppe.

Zum Hintergrund: In unserem Immunsystem spielen B- und T-Zellen eine wichtige Rolle. Sie bilden das spezifische oder erworbene Immunsystem und entstehen als Reaktion des Körpers auf eine durchgemachte Erkrankung oder Infektion. Besondere an diesen Zellen ist, dass sie spezifisch auf eine bestimmte Erkrankung reagieren, indem sie beispielsweise erkrankte Zellen entfernen oder bestimmte Antikörper ausschütten. Sie können sich an die Krankheitserreger erinnern und erkennen diese wieder. „Jemand, der an einer bestimmten Krankheit leidet, weist daher andere B- und T-Zellen auf als eine gesunde Person“, erklärt die Professorin Nina Babel. Über die Lebenszeit eines Menschen hinweg entsteht so in dessen Immunsystem eine einzigartige Mischung von Zellen und Antikörpern – das sogenannte Immunom.

Bei der Zerlegung in seine genetischen Bestandteile, erhalten die Forscher einen Einblick in diese Mischung. Grundlage hierfür ist das sogenannte „Next Generation Sequencing“ – ein weiterentwickeltes Verfahren mit dem die Sequenzierung deutlich schneller und kostengünstiger erfolgen kann als bisher. „Neben durchgemachten und bestehenden Krankheiten kann die Zusammensetzung des Immunoms Hinweise darauf geben, wie jemand auf eine Behandlung oder ein Medikament reagieren wird oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Spenderorgan abgestoßen wird“, sagt Laborleiter Ulrik Stervbo.

Die Wissenschaftler erhoffen sich von der Sequenzierung neben der Unterstützung bei der Diagnose von Krankheiten Hinweise auf den Therapieerfolg, beispielsweise beim Einsatz der Immuntherapie gegen Krebserkrankungen. Das Ziel der Forschungsgruppe, zu der Stervbo gehört, ist, die Sequenzierung des Immunoms weiter voranzutreiben. Das Team arbeitet daran, die Voraussetzungen zu schaffen, um Informationen aus den genetischen Bestandteilen des Immunoms abzuleiten. Dabei kommen zum Beispiel Datenbanken zum Einsatz, in denen die Zellverteilungen gespeichert werden. „Durch einen Abgleich mit den Datenbanken könnten krankheitsspezifische Muster frühzeitig entdeckt und die richtige Diagnose schneller gestellt werden“, erklärt der Wissenschaftler. Auch die Reaktion des Immunsystems auf bisher unbekannte Krankheiten könnte so erforscht und vorhergesagt werden.