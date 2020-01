Weiter wachsen soll das Angebot der „Letzte Hilfe“-Kurse. „Wir wollen, das die Sterbebegleitung wieder zum Allgemeinwissen gehört“, sagt Karin Leutbecher vom Palliativ-Netzwerk.

Anlässlich ihrer Mitgliederversammlung formulierte die Initiative ihre Schwerpunkte für dieses und nächstes Jahr. Aktiv mitwirken will das Netzwerk zum Beispiel an der Umsetzung der Initiative "Herner Weg" zur Planung der gesundheitlichen Vorsorge für Notfallpatienten am Ende ihres Lebens. Außerdem soll die Charta für die Behandlung sterbender und schwerstkranker Menschen, die von den Städten Herne und Castrop-Rauxel gemeinsam mit dem Palliativ-Netzwerk im November unterzeichnet wurde, bekannter gemacht werden.

Einstimmig erteilte die Versammlung dem scheidenden Vorstand den Auftrag, die im vergangenen Jahr weiterzuführen und den Versuch zu unternehmen, über Öffentlichkeitsarbeit weitere Mitglieder zu gewinnen. Ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt wurden neben der Vorsitzenden Karin Leutbecher und ihren Stellvertretern Axel Münker und Brunhilde Schlachter der Apotheker Christian Wald als Schatzmeister und Eun-Kyong Lubnau als Schriftführerin.

Um die ständig wachsenden Aufgaben des Netzwerkes auf mehrere Schultern zu verteilen, sollen zukünftig Vertreter aus den Arbeitsgruppen des Netzwerk im erweiterten Vorstand mitwirken können. Als Mitglied Nummer 32 begrüßt wurde das Evangelische Krankenhaus in Castrop-Rauxel. Zunächst als Gast aufgenommen wurde die Stiftung Wittekindshof.