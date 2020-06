Was macht eigentlich ein Gesundheits- und Krankenpflegeassistent? Welche Vorteile bietet die einjährige Ausbildung? Beim Informationsabend der Sankt-Elisabeth-Gruppe am Mittwoch, 24. Juni, werden alle Fragen rund um die einjährige Ausbildung beantwortet, die am 1. Juli startet. Eine Teilnahme an dem Informationsabend ist aufgrund der aktuell einzuhaltenden Schutzmaßnahmen nur nach telefonischer Anmeldung möglich.

Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz ermöglicht bereits mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung einen Einstieg in die Pflege. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten bietet sich die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu beginnen. Zudem ist eine Anstellung in den verschiedenen Einrichtungen der Sankt-Elisabeth-Gruppe möglich.

Bei der Informationsveranstaltung berichten die Referenten der Pflegeschule über den zeitlichen Ablauf und die Inhalte der Ausbildung sowie Anforderungen, Zukunftsperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Pflegeschule an der Widumer Straße 8 statt. Eine verbindliche Anmeldung ist unter der Telefonnummer 02323/4992632.