Entdeckerbuch und Wimmelbild für Kinder

Entsorgung Herne hat gleich im Doppelpack etwas für Herner Kinder herausgebracht: Ein Wimmelbild für Kindergartenkinder und ein Entdeckerbuch für Kinder im Grundschulalter zum Thema Müllentsorgung und Müllvermeidung.

Hier erfahren Kinder, wie die Abfallentsorgung in Herne funktioniert und was es so alles auf dem Wertstoffhof zu sehen gibt. Welcher Müll gehört in welche Tonne und warum sammelt Entsorgung Herne Papier in einer extra Tonne? Diese und viele weitere Fragen werden im Entdeckerbuch beantwortet.

„Mit dem Umweltschutz und besonders der Mülltrennung kann man nicht früh genug anfangen“, bemerkt Horst Tschöke, Vorstand Entsorgung Herne und selbst Großvater von 5 Enkelkindern „wir freuen uns darüber mit den beiden Veröffentlichungen einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Geschichte der Müllentsorgung beizutragen“.

Das Entdeckerbuch und das Wimmelbild sind eine hervorragende Ergänzung zu den pädagogischen Angeboten von Entsorgung Herne, die entweder in den Einrichtungen wie Kita und Schule oder im Besucherzentrum auf dem Wertstoffhof stattfinden. Themen wie Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Kompostierung, Recycling, Müll und Umwelt, Konsumverhalten und Nachhaltigkeit werden altersgerecht aufbereitet und spielerisch vermittelt.

Gestalter der beiden Publikationen ist der Herner Illustrator und Künstler Stolli. Der 38-jährige gebürtige Herner illustriert unter anderem Kinderbücher und Spiele und modelliert auch Figuren aus seinen Büchern.

Bestellmöglichkeiten

Das Wimmelbild kann von Herner Kindergärten und das Entdeckerbuch von Grundschulen (3. und 4. Klasse) bestellt werden: silke.gerstler@entsorgung.herne.de oder barbara.nickel@entsorgung.herne.de