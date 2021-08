Die Castroper Straße wird von Freitag, 20. August, bis Montag, 23. August, zwischen der Kreuzung Kirchstraße und der Straße Voßnacken voll gesperrt, da der Asphalt zwischen der Vinckestraße und der Stadtgrenze erneuert wird.

In diesem Zeitraum sind Grundstückszufahrten sowie die Zu- und Ausfahrt zur Straße Anger nicht möglich. Autos müssen daher außerhalb des Baufeldes geparkt werden. Die Zufahrt für Rettungswagen und Polizei wird natürlich möglich sein. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Bürger werden gebeten, die Verkehrsbeschilderungen zu beachten.

Aufgrund des geringen Zeitfensters werden in der Zeit von Freitag, 20. August, ab 18 Uhr bis voraussichtlich Samstag, 21. August, 4 Uhr, Asphaltfräsarbeiten und Stemmarbeiten stattfinden. Diese Arbeiten werden zu einer erhöhten Lautstärke führen. Am Samstag und Sonntag finden die Asphaltarbeiten statt. Die Fahrbahn kann voraussichtlich ab Montag, 23. August, um 5 Uhr wieder befahren werden.