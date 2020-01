Das Deutsche Rote Kreuz Herne und Wanne-Eickel bietet am Sonntag, 16. Februar 2020 einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind „Notfalltraining“ an.

Dieser Lehrgang wendet sich speziell an Eltern, Großeltern, Erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben. Im Mittelpunkt des 4 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrganges stehen Maßnahmen bei akut auftretenden lebensbedrohlichen Notfällen wie z. B. die Beatmung und die Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Der Kurs findet von 9.00 – 12.00 Uhr im DRK-Zentrum am Berliner Platz 4 in Herne-Mitte statt.

Nähere Informationen sowie Anmeldung per mail unter ausbildung@drk-herne.de oder telefonisch unter 02325 – 969 1554.