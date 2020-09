Heute morgen wurde ich von den "Stadtwerken" angerufen - sie teilten mir mit, dass sich der Strompreis erhöhe! Was ich denn bezahle ...

Ich teilte mit, ich wüsste es nicht genau und muss im Ordner nachlesen..Wir rufen wieder an, war die Antwort.

Mein Bauchgefühl ließ mich bei den Stadtwerken anrufen - aber alle im Kundengespräch.

So teilte ich mich per mail mit.

Heute Abend las ich die informative mail der Stadtwerke : sie haben gar nicht angerufen.

Und mehrfach haben sie schon von diesen Falsch-Anrufen gehört...

Ich bedankte mich vorhin per mail und teilte dazu auch die noch auf dem Telefon vorhandene Rufnummer mit !