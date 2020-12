Es wird keine Impfpflicht geben. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wieder und wieder betont. Nicht für das pflegende Personal, nicht für ÄrztInnen, für niemanden. So hofft Spahn auf eine breite Bereitschaft in der Bevölkerung sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Denn mehrere Impfstoffe, die in Deutschland entwickelt wurden, sind zum jetzigen Zeitpunkt in der Testphase. Die Firmen CureVac und BioNTech SE haben bereits Tests am Menschen abgeschlossen und die Produktionskapazitäten für ihre Impfstoffe erhöht. Insgesamt rechnet Minister Spahn mit voraussichtlich fünf Impfstoffen, die in den kommenden Monaten zugelassen werden. Der aktuelle Stand der Impfstoffentwicklung ist hier nachzulesen.

Beschleunigte Zulassung

Laut Bundesgesundheitsministerium sei mit Massenimpfungen aber erst gegen Sommer 2021 zu rechnen. Bis dahin sollen die zur Verfügung stehenden Impfdosen an diejenigen verteilt werden, die sie besonders dringend brauchen. Die aussichtsreichen Covid-19-Impfstoffe werden in sehr viel kürzerer Zeit hergestellt als andere Impfstoffe in der Vergangenheit. Bei der Zulassung, so die Bundesregierung, gelten allerdings die gleichen Anforderungen an die Sicherheit des Impfstoffes. Mehr Personal und teilweise parallel laufende Testungen machen demnach das extrem beschleunigte Verfahren möglich ohne Sicherheitsprüfungen zu überspringen.

Langzeitstudien

Langzeitstudien sind allerdings aus offensichtlichen Gründen nicht möglich, wenn schon im Frühjahr 2021 mehrere Millionen Risikopersonen in Deutschland geimpft werden sollen. Dem NDR gegenüber gab der Impfforscher Leif-Erik Sander an, dass Impfkomplikationen bisher nur bei sehr wenigen Impfstoffen erst Jahre später eingetreten seien. So lange Zeiträume spielten bei der Zulassung der Stoffe aber ohnehin keine Rolle. Die bisher aussichtsreichen Stoffe hätten bei den Tests keine schweren Komplikationen verursacht.

Frage der Woche: Wenn ihr die Möglichkeit hättet – würdet ihr euch sofort gegen Covid-19 impfen lassen? Würdet ihr euch nur unter bestimmten Umständen impfen lassen oder vielleicht gar nicht? Warum? Schreibt es bitte in die Kommentare unter dem Beitrag und nehmt gern an der Umfrage teil.

Würdet ihr euch sofort gegen Covid-19 impfen lassen?