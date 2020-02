Die Vorbereitungen für die Frauenwoche laufen auf Hochtouren. Unter dem Motto "Frauenpower - Powerfrauen" soll die zweiwöchige Veranstaltungsreihe ab dem 6. März mit einem abwechslungsreichen Programm Frauen und Mädchen aus dem gesamten Stadtgebiet ansprechen.



Rund um den Weltfrauentag am 8. März stehen vom 6. bis zum 22. März im Rahmen von 68 Veranstaltungen Themen wie Gewalt gegen Frauen, Alltagssexismus und Gender-Pay-Gap, also die Differenz des Verdienstes von Männern und Frauen, im Mittelpunkt. „Wir sehen leider immer noch ein deutliches gesellschaftliches Ungleichgewicht“, sagt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Sabine Schirmer-Klug. Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen liegt bei 21 Prozent. Dadurch seien immer mehr Frauen von Altersarmut betroffen.

Viel zu selten werde anerkannt, dass Frauen eine große Stütze der Gesellschaft seien, so Cordelia Neige, Mitarbeiterin der Gleichstellungsstelle. Ohne Frauen würde das System ihrer Meinung nach nicht funktionieren. Durch die Frauenwoche soll deshalb in Arbeitsgruppen, Lesungen und Filmvorführungen das Selbstbewusstsein sowie die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen gestärkt werden.

Börse "Fit im Job"



Bereits vor der offiziellen Eröffnung macht am 27. Februar die Informationsbörse „Fit im Job“ den Auftakt. Von 9.30 bis 12 Uhr können Besucherinnen sich in den Flottmann-Hallen beraten lassen und mit potentiellen Arbeitgebern in Kontakt treten.

Oberbürgermeister Frank Dudda eröffnet am Freitag, 6. März, um 16 Uhr die Frauenwoche im Kulturzentrum. Dort wird es neben zahlreichen Informations- und Beratungsständen auch ein Unterhaltungsprogramm mit einer Tanzaufführung, Musik vom Duo Two Light Blue sowie einen Auftritt der Kabarettistin Sabine Bode geben.

Einen weiteren Höhepunkt der Reihe verspricht die Darbietung „Frauen Leben Politik“ von der Deutsch-Iranerin Marjam Azemoun. Sie spricht am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek am Willi-Pohlmann-Platz über Frauenrechtlerinnen, Widerstandskämpferinnen und politische Querdenkerinnen.

Ein Leben für die Gerechtigkeit



Auch der Besuch des Films „RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr in der Filmwelt am Berliner Platz ist lohnenswert. Der Film thematisiert das Leben der Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg.

Um finanzielle Fragen geht es am Dienstag, 10. März, um 15 Uhr in der Informationsveranstaltung „Und Geld macht doch glücklich“. „Dabei wollen wir besonders junge Frauen ansprechen, die ins Berufsleben starten“, erklärt Cordelia Neige. Auch beim Vortrag unter dem Titel „Romance Scamming - Abzocke mit Gefühlen“ steht am 18. März um 17 Uhr in der Gleichstellungsstelle am Berliner Platz 5 das Geld im Mittelpunkt. Dabei geht es um Bereicherungsmethoden auf Online-Datingplattformen.

Am Sonntag, 15. März, findet um 11 Uhr die Lesung aus dem Buch „Die Rhetorik der Rechten“ von Franziska Schutzbach in der "Die Linke"-Geschäftsstelle, Hauptstraße 181, statt. Es geht um Themen wie Anti-Gender- und Anti-Gleichstellungs-Diskurse. Bei einer weiteren Lesung am Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Literaturhaus an der Bebelstraße liest die Autorin Gisa Pauly aus ihrem Sylt-Krimi „Es wär' schon eine Lüge wert“.