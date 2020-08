Laut Robert-Koch-Institut hat Herne hat in ganz Deutschland beim Coronavirus die meisten Neuinfektionen bezogen auf die Einwohnerzahl in den letzten sieben Tagen. Der Wert liegt bei 32,6.



In Herne wurde bisher bei 422 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Inzwischen sind 362 dieser Personen wieder genesen. Aktuell infiziert sind 55 Personen, von denen sich fünf Personen im Krankenhaus befinden. Fünf Personen sind verstorben. Von den neu entdeckten Infektionen sind zwei bei Reiserückkehrern erkannt worden, zwei weitere bei Kontaktpersonen, die dem Gesundheitsamt bekannt waren. Ein weiterer Fall ist entdeckt worden, nachdem das Gesundheitsamt eine Testung veranlasst hat.

Der Krisenstab der Stadt tagte am vergangenen Montag: Das Behandlungszentrum weitet seine Testkapazitäten aus, sodass die Kontaktpersonen schnellstmöglich abgestrichen werden können. Das Deutsche Rote Kreuz stellt dafür zusätzliches Personal zur Verfügung. Das Gesundheitsamt wird mit zusätzlichen Kräften aus der Verwaltung verstärkt, um Kontaktpersonen zu recherchieren.

Die Stadt Herne rät davon ab, private Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen durchzuführen und rät dazu, Feiern auf den engsten Familienkreis zu beschränken. Die Beachtung dieser Regeln sei notwendig, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen. Die Stadt appelliert an die Menschen, ihren Beitrag dazu zu leisten, ansonsten drohen Einschränkungen bei Veranstaltungen, Versammlungen mit vielen Personen und Freizeitaktivitäten.