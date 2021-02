Die Teams der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) am Hölkeskampring und am Ruschenhof haben in den vergangenen Wochen Verstärkung bekommen. Gleich fünf neue Mediziner aus verschiedenen Fachgebieten bringen ihre Expertise bei der Versorgung der Patienten ein.

Am Hölkeskampring nimmt Ann-Marie Kathrein Rutjes, Fachärztin für Allgemeinmedizin, ihre Arbeit auf. Auch der Internist Darije Novakovic ist seit Kurzem am dort im Bereich der hausärztlichen Versorgung tätig. Er ist Experte für innere Medizin, Kardiologie sowie Pneumologie. Darüber hinaus verfügt er über Qualifikationen in hausärztlicher Versorgung, Sportmedizin, Naturheilverfahren, suchtmedizinischer Grundversorgung, Geriatrie und Palliativmedizin sowie Ernährungs-, Tauch- und Verkehrsmedizin. Seit einigen Monaten behandelt Dorota Kaczorek, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gemeinsam mit Pierre Bloutian Patientinnen in der Filiale an der Heinrichstraße.

Daniela Toma, Fachärztin für innere Medizin, Pneumologie und Schlafmedizin, ergänzt das internistisch-onkologische Team im am Ruschenhof. Sie behandelt Patienten mit Lungenerkrankungen sowie Schlafstörungen. Zudem verfügt das Versorgungszentrum in Wanne seit Herbst vergangenen Jahres mit seiner Filiale an der Claudiusstraße in über einen rheumatologischen Schwerpunkt. Friedrich Dybowski, Facharzt für Rheumatologie, physikalische Therapie und Osteologie, versorgt hier die Patienten. Daniela Toma ist Fachärztin für innere Medizin, Pneumologie und Schlafmedizin. Foto: St. Elisabeth-Gruppe