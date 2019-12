Gesunde Ernährung spielt bei Babys und Kleinkindern eine besonders wichtige Rolle. Daher erhielten frischgebackene Eltern beim Beikostfrühstück der Elternschule am Sankt-Anna-Hospital hilfreiche Informationen und Tipps für die Ernährung ihres Nachwuchses.

Das erste Lebensjahr eines Neugeborenen umfasst viele spannende Entwicklungen. Dazu zählt auch der Übergang von der Stillphase zur Beikost. „Beim Beikostfrühstück werden Fragen nach dem richtigen Zeitpunkt der Ernährungsumstellung und zu Allergien bei der Fütterung beantwortet“, so Margret Koch, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin am Sankt-Anna-Hospital.

Während eines reichhaltigen Frühstücks konnten sich Teilnehmer mit einer Ernährungs- und Stillberaterin über die Ernährungsumstellung ihres Neugeborenen austauschen. Zudem standen frisch zubereitete Breisorten wie Kürbis-Hokkaido-Dinkelflocken-Brei oder Süßkartoffel-Erbsen-Brei zum Probieren bereit.