Die Grundschulen und die Offenen Ganztagsschulen öffnen am Montag, 15. Juni, in Nordrhein-Westfalen wieder. Dies hat das Schulministerium des Landes entschieden. Jede Grundschule entscheidet individuell, wie der Regelbetrieb mit Unterricht, möglichst gemäß der Stundentafel, aussieht.

Unter Beachtung des Hygienekonzepts der jeweiligen Schule und der vorhandenen Kapazitäten wird auch der OGS-Betrieb wiederaufgenommen. Es obliegt allein den Schulleitungen und der OGS-Leitung, hier Regelungen zur Teilnahme zu treffen.

Alle Eltern, deren Kinder in Herne Grundschulen und die OGS besuchen, werden über die Schulleitungen informiert, welche Regelungen für ihre Schule und OGS ab Montag gelten. Für Rückfragen stehen die Schulleitungen sowie die OGS-Leitungen zur Verfügung.

Abstrichzentrum bleibt in Betrieb

Das Abstrichzentrum an der Ludwigstraße wird von der Stadt tageweise weiter für notwendige Abstriche in Betrieb gehalten. Dies dient auch der Vorsorge, um für den Fall steigender Infektionszahlen auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen zu können.

Kitabeitrag soll halbiert werden

Für die Monate Juni und Juli soll von Seiten der Stadtverwaltung der Beitrag für die Kitas zur Hälfte ausgesetzt werden. Dieses Vorgehen erfolgt analog in ganz NRW. Das bedeutet: Eltern würden für diese beiden Monate nur die Hälfte der Beiträge zahlen. In der nächsten Ratssitzung am 23. Juni wird die Stadtverwaltung im Rat der Stadt eine entsprechende Beschlussvorlage einbringen.