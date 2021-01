Halde Hoppenbruch,

eine von vielen Halden im Revier, gelegen an der Straße „Im Emscherbruch“ Herten und eingebettet in den Landschaftspark Hoheward.

Die Halden Hoppenbruch und Hoheward bilden zusammen eine der größten Haldenlandschaften im Revier und bieten dem Besucher einen sehr schönen Rundblick an.