Am Wochenende haben viele Herner das sonnige Wetter genossen und waren in den Parks der Stadt unterwegs. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben sich fast alle Menschen dabei an die Abstandsregeln gehalten, waren alleine, zu zweit oder mit ihrer Familie unterwegs.



Lediglich auf den Spielplätzen mussten einige Kinder und Jugendliche daran erinnert werden, dass die Anlagen derzeit gesperrt sind. Weitere Vorfälle sind der Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst nicht bekannt.

An den Ostertagen von Karfreitag, 10. April, bis Ostermontag, 13. April, wird die ärztliche Versorgung wie an anderen Wochenenden und Feiertagen durch den ärztlichen Notdienst beziehungsweise die Notfallpraxis am Eangelischen Krankenhaus an der Wiescherstraße sichergestellt. Der ärztliche Notdienst ist unter der Telefonnummer 116 117 zu erreichen.

Krankenhäuser sind leistungsfähig

Die Herner Krankenhäuser seien in vollem Umfang leistungsfähig und einsatzbereit, betont die Stadtverwaltung. Deswegen appelliert der Krisenstab an Patienten, dass sie in einem medizinischen Notfall, wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder anderen ernstzunehmenden gesundheitlichen Problemen, selbstverständlich die Notaufnahmen der Krankenhäuser aufsuchen beziehungsweise den Rettungsdienst rufen. Die Krankenhäuser verfügen über genügend Kapazitäten und sind in der Lage, Notfälle aufzunehmen. Gefährlich wäre es auch, aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus auf eine Notfallversorgung zu verzichten.