Das Jugendzentrum Lighthouse, Von-der-Heydt-Straße 26, bietet montags, jeweils von 15 bis 18 Uhr ein digitalanaloges Lernstudio an. Das Angebot richtet sich an alle Schüler im Alter von 10 bis 20 Jahren, die ihr Wissen und ihre Kompetenzen in der Nutzung und Handhabung von Tablet, Handy und Laptop erweitern wollen.

Das Lernstudio thematisiert alles rund um digitale Medien und bietet den Besuchern Hilfe beim Umgang mit der Digitalisierung in der Schule. Microsoft-Programme, Datenschutz und verschiedene Lernplattformen für schulische Aufgaben sind Themen, die im Laufe des Projektes angesprochen werden. Die praktische Anwendung im Schulalltag steht dabei im Vordergrund.

Schulängste und fehlende Motivation überwinden

Ziel des Projektes ist es, Schulängste und fehlende Motivation im Umgang mit den digitalen Medien zu überwinden. Das Jugendzentrum Lighthouse bietet das Projekt in einem niederschwelligen Rahmen an, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Schüler haben während der Angebotszeit die Möglichkeit, die digitalen Medien des Jugendzentrums zu nutzen. Mitarbeiter unterstützen und leiten die Teilnehmenden beim Umgang mit den Medien an.