Aufgrund des Covid-19-Virus ist das Leben außerhalb der eigenen vier Wände derzeit für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankung aber auch für allein erziehende Eltern sehr schwierig und häufig gesundheitsgefährdend.

Daher bietet der gemeinnützige Verein "New Way of Hope - Wege der Hoffnung" in Zusammenarbeit mit einem Kurier-Dienst hilfsbedürftigen und gesundheitsgefährdeten Personen Unterstützung bei der Erledigung von Einkäufen sowie Kuriertätigkeiten an. Eine Kontaktaufnahme mit dem Einkaufsservice ist unter der Rufnummer 0176/24599064 möglich, während der Kurierdienst für Rezepte, Medikamente und Briefe unter der Rufnummer 0174/7506222 erreichbar ist.