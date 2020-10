Gefäßerkrankungen können massive Folgen für die Betroffenen haben, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und sachgemäß behandelt werden. Diese Behandlungskompetenz ist dem Gefäßzentrum am Evangelischen Krankenhaus Herne zum vierten Mal in Folge bescheinigt worden. Shoaeddin Damirchi, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, und seine Mitarbeiter konnten sich nach eingehender Qualitätsüberprüfung durch die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie über eine erneute Rezertifizierung freuen.

Die demographische Entwicklung bringt es mit sich, dass es immer mehr ältere Patienten gibt. Diese sind besonders von Gefäßerkrankungen betroffen. Klassisches Beispiel ist das sogenannte Raucherbein oder offene Bein, das auf eine arterielle Verschlusskrankheit zurückgeht. Als zertifiziertes Gefäßzentrum führen die Chirurgen am Evangelischen Krankenhaus filigranste Operationen durch, mit denen es unter anderem gelingt, Amputationen zu vermeiden.

Gefäßpatienten sind aufgrund ihres Alters oder ihrer schlechten Gesamtkonstitution darüber hinaus vermehrt komplikationsanfällig. Wer unter einer Gefäßverengung leidet, bei dem sind häufig auch die Herzkranzgefäße und die Halsschlagader verstopft. Das bedeutet eine erhöhte Gefahr, unter der Operation einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden.