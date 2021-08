Ferien daheim müssen nicht langweilig sein. Viel Spaß hatten die Jugendlichen bei dem Angebot der VHS, an vier Tagen ein wenig in die japanische Sprache hineinzuschnuppern, ihren Namen mit japanischen Schriftzeichen zu schreiben, sich zu begrüßen und ein wenig plaudern zu lernen.

Programmbereichsleiterin Monika Remlinger ist der Frage nachgegangen, wieso sich Jugendliche für Japanischkurse der VHS interessieren und hat mit Teilnehmenden von "normalen" Sprachkursen gesprochen. Dabei wurde immer mal Interesse an japanischer Popkultur, speziell an Mangas und Animes (japanische Comics) bekundet.

So lag es nahe, einen Kurs speziell für Jugendliche in den Ferien anzubieten und in diesem nicht nur Einblicke in die Sprache zu ermöglichen sondern auch kreatives Zeichnen und Gestalten zu kombinieren. Möglich machten dies eine Muttersprachlerin, Wakana Kawashima und der Kreativkünstler Kubilay Cumur. Die zehn Teilnehmenden machten die Erfahrung, dass es nicht schwer ist, Mangas zu zeichnen, denn sie basieren auf wenige und einfache geometrische Figuren.