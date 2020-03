Seit vergangenem Wochenende gilt in Nordrhein-Westfalen ein Grundfahrplan für den Personennahverkehr auf Schienen. Betroffen sind alle Anbieter, die im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verkehren. Zur Situation: Den Verkehrsbetrieben fehlen Mitarbeiter; um eine Grundversorgung zu gewährleisten, fahren die Bahnen einen reduzierten Takt. Ärzte, Krankenpfleger und Verkäufer müssen in der Lage sein, ihre Arbeitsorte zu erreichen.



Jeder Bahnhof soll weiter angefahren werden, betont Frank Heidenreich (CDU): "Auch in einer schwierigen Lage, muss eine Erreichbarkeit aller Ziele zumindest stündlich möglich sein." Er begrüßt, dass die Verkehrsbetriebe nach anfänglichen Problemen in der vergangenen Woche zunehmend zu einer koordinierten Planung übergegangen seien. "Nur durch kurzfristige Abstimmung kann ein Schienenpersonennahverkehr erhalten bleiben", so Heidenreich.