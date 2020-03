Das Stadtmarketing ruft zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Interessengemeinschaft Herne-City dazu auf, Online- und Lieferangebote in Herne zu nutzen. Dafür wird eine neue Internetplattform bereitgestellt.



Das Online-Angebot bietet eine Übersicht an Möglichkeiten, wie Kunden die lokale Wirtschaft jetzt in Zeiten der Corona-Krise unterstützen können. Gastronomen, Händler, Kulturschaffende und Dienstleister sind ab dazu aufgerufen, ihre Informationen über eine Eingabemaske zuzuliefern.

Stadtmarketing rät zu Gutscheinen



„In Zeiten der Corona-Krise ist es wichtiger denn je, den Einzelhandel zu unterstützen. Deshalb rufen wir die Verbraucher dazu auf: Nutzen Sie die Möglichkeiten, lokal zu bestellen und kaufen Sie auch Gutscheine“, sagt Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Die derzeitige Ausnahmesituation ist eine Belastungsprobe für alle. „Wenn es gelingt, dass Kunden weiter treu und solidarisch bleiben, können die wirtschaftlichen Folgen abgemildert werden“, so Wennrich. Wichtig sei es zunächst, die Zahlungsfähigkeit der Betriebe aufrecht zu erhalten.

„Jeder kann sich solidarisch verhalten und einen Beitrag leisten. Unterstützt Eure lokalen Händler, die Gastronomen, den Lieblingsladen an der Ecke und die Kulturszene, um eine vielfältige und lebendige Stadt zu erhalten“, appelliert Norbert Menzel, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Herne-City. „Jetzt ist es wichtig, den Menschen vor Ort Hoffnung zu geben. Es hilft auch, Eintrittskarten für abgesagte Events nicht gegen Geld einzutauschen.“

Nachbarschaftshilfe Recklinghausen als Vorbild



Das Angebot, eine Internetplattform für lokale Angebote anzubieten, wurde als Nachbarschaftshilfe durch die Stadtverwaltung Recklinghausen vermittelt. Möglich war dies, weil dort die Arbeiten an einem solchen Projekt bereits vor der Krise begonnen hatten. Der Service versteht sich als regionaler Online-Marktplatz, dessen Funktionen nach und nach erweitert werden sollen. In der Anfangsphase vermittelt er kostenlos Kontakte zwischen Kunden und Einzelhändlern. Schon in den vergangenen Wochen haben viele Betriebe damit begonnen, ihre Abläufe anzupassen und vorübergehend Online-Angebote und Liefer-Services anzubieten.

Über die Herner Plattform können Einzelhändler, Restaurants und Cafés, Kulturschaffende und Dienstleister ihre Angebote melden. Willkommen sind auch Lebensmittelgeschäfte und Angebote aus dem Gesundheitsbereich, die noch geöffnet sind, vorübergehend aber einen besonderen Service wie etwa Online-Shops oder Lieferdienste anbieten. Hilfreiche Informationen für die Aufnahme in die Liste sind: Lieferung und/oder Abholung, Mindestbestellwert, Lieferbereich, Lieferkosten, Bezahlmöglichkeiten, Öffnungszeiten, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Website.