Frauen in technischen Berufen? Bei den Stadtwerken ist das längst nichts Ungewöhnliches mehr. Um auch zukünftig weibliche Nachwuchskräfte für eine technische Ausbildung zu begeistern, beteiligt sich das Unternehmen auch dieses Jahr wieder am bundesweiten Girls Day, wenn auch nicht in gewohnter Form.

Wegen Corona wurde der Tag kurzerhand zur digitalen Informationsveranstaltung umfunktioniert. Dabei berichten drei technische Auszubildende der Stadtwerke aus ihrem Arbeitsalltag als Elektronikerin und Kraftfahrzeugmechatronikerin.

Der Aktionstag ruft seit 2001 Schülerinnen ab der fünften Klasse dazu auf, entgegen vermeintlicher Rollenbilder in technische Berufe hinein zu schnuppern. Wer an der Online-Veranstaltung der Stadtwerke am 22. April teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter der Telefonnummer 02323/592207 oder online anmelden:

girls-day.de/radar