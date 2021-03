Das Projekt BQB-Süd unterstützt Arbeitslose auf den Weg in die Erwerbstätigkeit. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 27 Jahren und ist vor allem im Süden von Wanne aktiv. An dem Projekt beteiligen sich Stadt, Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft und das Deutsche Rote Kreuz. Vier Trainer helfen den Teilnehmern, zwei von ihnen, Nikolai Kozianka vom Deutschen Roten Kreuz und Silke Koriath von der Gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft, stellen sich im Interview den Fragen.



Welche Ziele verfolgt das Projekt?

Kozianka: Im Mittelpunkt steht, dass wir Menschen in Arbeit vermitteln. Wir möchten auch die Lebensqualität der Menschen im Quartier erhöhen. Das funktioniert vorrangig durch mehr soziale Teilhabe und den Aufbau sozialer Strukturen. Vom sozialen Kontext hängt das Wohlbefinden der Menschen stark ab.

Welche Menschen können bei Ihnen Hilfe finden?

Kozianka: Sie müssen älter als 27 Jahre alt sein. Es können Arbeitslose sein, aber auch Menschen, die sich umorientieren müssen. Wir unterstützen ebenso beim Erwerb von Qualifikationen. Wir haben einem ausgebildeten Arzt aus Nigeria geholfen, indem wir mit ihm für die Sprachprüfung geübt haben, sodass er hier seine Approbation bekommen hat.

Wie entsteht denn der Kontakt?

Kozianka: Wir haben Kooperationspartner wie das Jobcenter. Wir sind einer der Ansprechpartner, die gebeten werden, den Menschen kennenzulernen und ihm zu helfen. Letztendlich kann sich natürlich jeder bei uns melden.

Wie viele Teilnehmer beraten Sie?

Koriath: Zurzeit ungefähr 75. Wie viele jeder einzelne von uns berät, variiert jedoch, nicht zuletzt wegen der unterschiedlich hohen zeitlichen Intensität, welche die Unterstützung in Anspruch nimmt. Es ist ein Unterschied, ob jemand nur Hilfe bei einer Bewerbung oder komplexe Beratungen braucht.

Was könnten solche Problemlagen sein?

Koriath: Die Lebensgeschichten sind unterschiedlich. Mögliche Problemlagen sind drohende Wohnungslosigkeit, Überschuldung, schwierige Jobsuche oder auch Suchtprobleme.

Wie hat sich das Angebot in der Pandemie verändert?

Koriath: Im Moment machen wir viele Coachings telefonisch oder führen sie im Rahmen von Videokonferenzen durch.

Kozianka: Ab und zu treffen wir uns zu Spaziergängen. Gerade, wenn es um emotionale Themen geht, ist die Distanz in einer Videokonferenz oder am Telefon manchmal zu groß. Begegnungen waren sicher auch vor der Pandemie wichtige Themen in den Leben vieler Menschen.

Für weitere Informationen können die Jobcoaches direkt angesprochen werden: Sie sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter Rufnummer 02325/9691570 oder per E-Mail (info@bqbsued.de) erreichbar.