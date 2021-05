Das Project Blue Sea, Entsorgung Herne, Verbraucherzentrale und der Städtische Fachbereich Umwelt und Stadtplanung schlossen sich in unserer Stadt zum Aktionsbündnis „Setzt die Segel: Stoppt die Plastikflut“ zusammen. Seitdem setzen sich die Akteure gemeinsam für die Verringerung der Plastikflut ein. Das Aktionsbündnis „Setzt die Segel: Stoppt die Plastikflut“ ruft Gastronomiebetriebe zur Teilnahme an der Aktion „Essen in Mehrweg“ auf. Es möchte Verbrauchern eine Übersicht anbieten, welche gastronomischen Betriebe Essen zum Mitnehmen in Mehrweg-Verpackungen anbieten.



Auch in Gastronomiebetrieben muss kreativ gedacht werden, um den Betrieb in Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten. Viele Herner unterstützen die Betriebe, indem sie Essen bestellen und mitnehmen. So wächst aber auch der Berg an vermeidbaren Einwegverpackungen, die nur minutenlang benutzt werden.

Die jährlich anfallenden Verpackungsabfälle erreichen Rekordwerte. Mit dem Essen holt man sich auch jedes Mal eine Menge Müll mit nach Hause. Zum 3. Juli tritt die Einwegkunststoff-Verbotsverordnung in Kraft, die ebenfalls Umstellungen gerade für gastronomische Betriebe erfordert. Anlass dieser Verordnung ist, dass viele Kunststoffabfälle einfach achtlos in der Umwelt und in Gewässern landen.

Abfälle haben sich in 25 Jahren verdoppelt



Gerade die Abfallberge sogenannter Take-away-Verpackungen sind schon vor Corona deutlich angestiegen, sie haben sich in den vergangenen 25 Jahren verdoppelt. Für die Kommunen entstehen zusätzliche Reinigungskosten, so entfallen zum Beispiel circa 120 Millionen Euro pro Jahr ausschließlich auf den Bereich der To-go-Becher, die im öffentlichem Raum entsorgt werden oder einfach in der Umwelt landen. Eine Lösung für die Umwelt ist deshalb das Angebot von Essen in Mehrweg.

Interessierte Betriebe können sich gerne in der Verbraucherzentrale bei Silke Gerstler per E-Mail (herne.umwelt@verbraucherzentrale.nrw) melden.