Wer hat die älteste Heizung? Mit dieser Frage hatten Innovation-City und Stadtwerke zu einem Wettbewerb aufgerufen. Und der Gewinner ist...

...Familie Pietsch. Ihre alte Anlage aus dem Jahr 1980 wurde gegen eine neue und effizientere Heizung ausgetauscht. Jetzt kann der Winter vielleicht doch noch kommen.

Sabrina und Jens Pietsch hatten im Sommer ein Haus aus den Vierzigerjahren gekauft – samt alter Heizungsanlage im Keller. Diese spezielle Anlage funktionierte nicht nur mit Gas, sondern auch mit Festbrennstoffen wie Kohle und Holz. „Uns war sofort klar, dass wir das Schätzchen über kurz oder lang erneuern müssten“, so Jens Pietsch. „Der hohe Energieverbrauch und die damit verbundene Umweltbelastung kamen langfristig für uns nicht in Frage. Und wie bei einem alten Auto machte es auch wenig Sinn, bei anfallenden Reparaturen noch viel Geld in die Hand zu nehmen.“

Darüber müssen sich die Eheleute Pietsch jetzt keine Gedanken mehr machen: Als Gewinner des Wettbewerbs bekamen sie eine moderne Brennwertheizung. Außerdem übernahmen die Stadtwerke die Kosten für die Installation durch einen Handwerksbetrieb.

Gewonnen haben aber auch die übrigen Teilnehmer. Sie wurden kostenfrei zum Energiesparen beraten – ein Service, den Sanierungsmanager Thore Müller allen Immobilienbesitzern im Innovation-City-Gebiet Herne-Mitte bei einer energetischen Gebäudesanierung anbietet. Terminvereinbarungen sind unter der Telefonnummer 02323/592-549 oder per E-Mail (info@innovationcity-herne.de) möglich.