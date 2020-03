In Herne entstehen immer mehr Gruppen, die Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise anbieten. Sie bieten Hilfe für alle Menschen, die zurzeit nicht mehr einkaufen gehen können.



Das Angebot der Gruppen richtet sich an alte Menschen und Personen, die einer der Risikogruppen angehören. Betroffene können sich direkt bei den genannten Ansprechpartnern oder bei der kostenpflichtigen Hotline 0700-16200000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) melden.

Die Liste der Herner Nachbarschaftshilfen:



Herne steht zusammen – Coronahilfe

Markus Reddig

0173-8986457 und via Facebook

Jusos + SPD

02323/949134

JuLis

Manuel Wagner

0173-6458758

Nachbarn (eingetragener Verein, der in den Stadtteilen, Eickel, Röhlinghausen und Wanne aktiv ist)

02325/797016

Weitere Online-Angebote:



Nebenan

Wir gegen Corona

Tag der Nachbarn

Wir helfen

Nachbarschaftshilfe NRW