Durch eine generalistische Ausbildung erhalten junge Menschen alle Kompetenzen, die sie für die Pflege von Menschen jeder Altersgruppe benötigen. Die Pflegeschule der Sankt-Elisabeth-Gruppe stellt am Dienstag, 3. November, ab 18 Uhr im Rahmen eines digitalen Inforationsabends die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft vor.

Die Veranstaltung findet über die Video-Plattform Zoom statt. Mitarbeiter der Pflegeschule stellen Ablauf und Inhalte der Ausbildung vor und geben Tipps für die Bewerbung. Interessierte können bequem von zu Hause aus über die Chat-Funktion oder per Wortmeldung Fragen stellen. Dazu werden eine Internetverbindung sowie ein Computer, Tablet oder Smartphone benötigt, idealerweise mit Kopfhörern, Mikrofon und Kamera. Zugangsdaten erhalten Interessierte nach Anmeldung.

Die Ausbildung wird in diesem Jahr noch zum 1. Dezember angeboten.

Weitere Informationen:

elisabethgruppe.de/gkp-online