Vor Jahren noch ein Traum - heute Wirklichkeit.

„Oskar am Kanal - Steinmeister‘s Biergarten, der Rhein-Herne-Kanal hat nicht nur für Radfahrer eine weitere Attraktivität dazu gewonnen.

So wünschen sich Radfahrer auf ihren Touren ihre Radwege. Naherholungszonen am Wasser und dazu in kurzen Abständen vielfältige Möglichkeiten Pausen einzulegen verbunden mit reichhaltigen Angeboten an Speisen und Getränken.

Ob von Osten kommend vorbei am Schiffshebewerk Henrichenburg über die Schleuse Herne-Ost bieten sich mehrere Pausenstationen mit attraktiven Speisen- und Getränken an.

Fährt man dann weiter und überquert die Schleuse Wanne-Eickel wartet bereits die Rummel-Gastro-Meile mit weiteren Durstlöschern und Snacks auf ihren Besuch. Haben Sie sich spätestens hier erholt und die Atmosphäre genossen geht’s dann weiter zum Heimatmuseum Wanne-Eickel. Hier empfängt Sie Graf Hotte an der Pausenstation Fritzchen das Gleiscafe.

Dann heißt es wieder aufsatteln zur Papageienbrücke und Unser Fritz, hier wartet bereits - heute eröffnet - Oskar am Kanal – Steinmeister‘s Biergarten auf ihre Pause. Jetzt starten sie in Richtung Grimberger- Sichelbrücke überqueren diese und müssen eine weitere Entscheidung treffen.

Rechts ab Richtung Gelsenkirchen Graf Bismarck Hafen, Schleuse Gelsenkirchen, Nordsternpark und weiter Richtung Oberhausen-Gasometer oder ab Sichelbrücke geradeaus auf die Erzbahntrasse Richtung Bochum Jahrhunderthalle oder sie biegen auf diesem Weg an der Erzbahnbude - die Radstation auf der Erzbahntrasse ab in Richtung Landschaftspark Mechtenberg und Zeche Zollverein UNESCO-Welterbe.