Zu den vier mit Corona infizierten Personen aus Herne sind auch am heutigen Freitag, 13. März, keine weiteren hinzugekommen. Die Herner Schulen werden ab Montag, 16. März, geschlossen.

An den Schulen findet ab Montag, 16. März, einschließlich der Osterferien – bis zum 19. April – wie vom Land NRW beschlossen kein Unterricht statt. Die Schulen gewährleisten bis zu den Osterferien dennoch ein Betreuungsangebot zu den herkömmlichen Unterrichtszeiten – jedenfalls für Eltern von Kindern der Klassen 1 bis 6, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen, insbesondere im Gesundheitswesen, arbeiten. Ausnahmen lässt der Erlass zu.

Kitas sind geschlossen

Auch die Kindertagesstätten in Herne sind von dem Beschluss des Landes betroffen und werden bis einschließlich der Osterferien geschlossen. Ein eingeschränktes Betreuungsangebot für Kinder von Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen, insbesondere im Gesundheitswesen, arbeiten, wird aufgebaut. Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März, aus eigener Entscheidung ihre Kinder – falls nicht anders möglich – in die Kindertagesstätten schicken. Die Stadt Herne appelliert dennoch an die Eltern, eine häusliche Betreuung für die Kinder zu organisieren.

Städtische Veranstaltungen abgesagt

Der Krisenstab der Stadt Herne hat heute entschieden, alle nicht notwendigen städtischen Veranstaltungen bis zum 1. Mai abzusagen. Für nicht-städtische Veranstaltungen empfiehlt die Stadt Herne den Veranstaltern eine Absage.

Nicht betroffen sind die Sitzungen der politischen Gremien und die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Versorgung erforderlich sind.

Hinweise zum Verhalten

Weiterhin gilt: Falls jemand den Verdacht hat, dass er sich mit dem Virus infiziert haben könnte und die krankheitstypischen Symptome bei sich wahrnimmt, soll die Person sich zunächst telefonisch mit einem Arzt in Verbindung setzen und nicht unangemeldet eine Praxis oder ein Krankenhaus aufsuchen.

Hotline auch am Wochenende erreichbar

Die personell verstärkte Hotline der Stadt Herne zu allgemeinen Fragen zu Covid-19 ist unter der kostenpflichtigen Nummer 0700/16200000 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag, 15. März, auch von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Aktuelle Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite www.herne.de/corona. Weitere Informationen zum neuartigen Coronavirus gibt es auf der Seite des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/covid-19.