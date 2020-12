Angesichts des Lockdowns, der absehbar schwierigen Situation über den Winter sowie den steigenden Zahlen von Anträgen auf Wohngeld fordern der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Deutsche Mieterbund einen neuen Kündigungsschutz für Mieter.



„Die wegen Corona eingerichteten Verbraucher- und Mieterschutzbestimmungen auslaufen zu lassen, war ein Riesenfehler der Bundesregierung“, so Anja Weber, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen. Vom 1. April bis zum 30. Juni galt, dass wegen Zahlungsrückständen, die auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen sind, keinem Mieter gekündigt werden durfte. Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes in Nordrhein-Westfalen ergänzt: „Gerade jetzt, wo sich die Krise wieder verschärft und der Winter vor der Tür steht, muss die Wohnung ein sicherer Ort sein.“ Die Landesregierung sei gefordert, alle Kanäle zu nutzen, um eine entsprechende Regelung auf Bundesebene auf den Weg zu bringen.

Gewerkschaftsbund und Mieterbund sind sich einig: Die Situation hat sich zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown verschärft. Beim ersten Mal war es für viele Mieter noch möglich, ihre Miete zu bezahlen, indem sie andere Ausgaben eingeschränkt und/oder Rücklagen eingesetzt haben. Nun allerdings fürchtet ein Viertel aller Deutschen laut einer Umfrage Zahlungsschwierigkeiten durch die Corona-Krise. Rund drei Viertel der betroffenen Haushalte fehlten bis zu 30 Prozent ihres regulären Einkommens. Weber: „Deshalb ist es notwendig, dass das Kündigungsmoratorium wieder aufgenommen wird.“ Zunächst einmal begrenzt bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Danach solle sich die Regelung solange verlängern, bis sich die Situation langfristig deutlich entspannt.

Außerdem dürften auflaufende Mietschulden nicht verzinst werden, wie es in der vorherigen Regelung vorgesehen war, fordert Witzke:„ Wenn eine Zahlung der ausstehenden Mietschulden bis Ende 2022 nicht zumutbar ist, sind Zuschüsse für Mieter angezeigt. Damit bleiben auch die Vermieter nicht auf ihren Mietschulden sitzen.“ Mit der Forderung nach einem Leistungsverweigerungsrecht für Dauerschuldner soll laut Gewerkschaftsbund und Mieterbund darüber hinaus sichergestellt werden, dass Mieter in der Pandemie weiterhin mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation versorgt werden. Zwangsräumungen aufgrund von Mietschulden sollten für die Dauer der Pandemie ausgesetzt werden.