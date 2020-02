Auch im ersten Halbjahr dieses Jahres gibt es interessante Angebote für Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen der Akademie für Selbsthilfe und Bürgerengagement.

Los geht es am Montag, 9. März, ab 17 Uhr im Rathaus, Friedrich Ebert-Platz 2, mit einem Vortrag unter dem Titel „Lesen, Staunen, Forschen“. In ihrem Vortrag verbindet Heike Wulf, Lese- und Literaturpädagogin von der Stiftung Lesen, MINT-Themen (die Abkürzung steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mit der Sprachentwicklung. Im Seminar mit dem Titel „Vorstände gesucht?“ vermittelt Stefan Rieker vom Paritätischen am Montag, 30. März, um 16 Uhr, wie die Nachfolge im Verein gelingen kann. Veranstaltungsort ist ebenfalls das Rathaus.

Um wichtige Informationen zur Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung geht es am Mittwoch, 22. April. Der Vortrag von Alexander Ottmann, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und Ethik-Berater im Gesundheitswesen, und Hartwig Trinn, Leitung Seelsorge und Ethik in der Sankt-Elisabeth-Gruppe, findet im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum, Rathausstraße 6, statt.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen wird um eine frühzeitige Anmeldung unter der Telefonnummer 02323/163636 oder per E-Mail (buez@herne.de) gebeten.