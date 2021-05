Situation der Impfstofflieferungen besser geworden?

Da sich die Zuteilungsrate der Impfstoffe zur Corona Immunisierung anscheinend etwas gebessert hat, sind z.B. am Samstag den 29. Mai rd. 110 impfwillige Patienten in der Praxis des Allgemeinmediziners Anton Preissig in Herne mit dem Impfstoff Johnson & Johnson geimpft worden.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson zeichnet sich dadurch aus, dass er nur einmal geimpft werden muss, im Gegensatz zu den anderen am Markt befindlichen Impfstoffen.

Auch Torsten Heim (Cult Cop aus Toto und Harry) war vor Ort und hat es sich nicht nehmen lassen.

Mit auf den Fotos zu sehen: Anton Preissig, Torsten Heim, Heike Klosa und Senta Preissig (als Sprechstundenhilfen) sowie Günter Hauswirth zur Unterstützung.