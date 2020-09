Für die Frauen und Mitarbeiterinnen aus dem Herner Frauenhaus ist der Umzug in das neue, größere Haus eine tolle Sache. Einige Möbel konnten sie aus ihrer alten Unterkunft mitnehmen, einiges musste aber neu angeschafft werden. Dabei waren sie – wie immer – auf Spenden angewiesen. Die Spedition Graf half den Frauen mit Möbeln.

„Wir erfuhren, dass im neuen Frauenhaus noch einige Möbel gebraucht wurden und haben sofort reagiert“, heißt es aus der Spedition Graf. Die Möbel wurden von der Spedition zum neuen Frauenhaus geliefert und dort auch ausgeladen und hineingetragen. „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende“, sagt Olga Kornev, Mitarbeiterin des Frauenhauses. „Wir haben sechs große Aktenschränke, zwei Computertischstühle und Kommoden bekommen.“ Die großen Schränke sollen im Keller unter anderem als Lager für Verbrauchsmaterial dienen, damit die Frauen, sich auch am Wochenende, wenn keine Mitarbeiter vor Ort sind, versorgen können.

„Wir haben jetzt viel mehr Platz“, freut sich Kornev. Je drei Frauen teilen sich eine Küche und ein Bad. Außerdem gibt es eine barrierefreie Wohnung, was in Frauenhäusern äußerst selten der Fall ist. Im neuen Frauenhaus stehen zwei Frauenplätze mehr zur Verfügung. Viele bringen natürlich ihre Kinder mit – gefördert werden trotzdem nur die Frauenplätze. Diese sind eigentlich durchgehend belegt. „Wir haben schon den Eindruck, dass der Bedarf gestiegen ist.“ Die Übersichtskarte aller Frauenhäuser in Deutschland scheint dies widerzuspiegeln – alle stehen aktuell auf rot, sprich: voll belegt.

„Herr Graf hat sich bei uns gemeldet und seine Hilfe angeboten, nachdem er einen Artikel über den Neubau des Frauenhauses gelesen hat“, erklärt Olga Kornev. Die Mitarbeiterinnen durften sich aus einer Reihe Möbeln, die auswählen, die für die Einrichtung des Neubaus noch fehlten. „Das notwendigste ist jetzt da, aber einige Kleinigkeiten fehlen noch.“ Dazu ist das Team weiterhin auf Spenden angewiesen. Wer helfen möchte, wendet sich an den Verein zur Förderung des Frauenhauses unter der Telefonnummer 02325/49875 oder per E-Mail (frauenhaus-herne@t-online.de).

Weitere Informationen:

frauenhaus-herne.de