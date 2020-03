Text von Jennifer Humpfle:



Sich den ganzen Tag zu beschäftigen, wenn Kindergarten und Schule geschlossen, Eltern im Home-Office sind und viele Freizeitaktivitäten wegfallen, fällt nicht so leicht. Warum also nicht mal wieder ein Brettspiel spielen? Welche tollen Spiele es für Jung und Alt gibt, verrät Karsten Höger vom Spielezentrum.



„Welche Spiele sich eignen, ist immer eine Frage der Altersgruppe und wie viele man unter einen Hut bringen möchte“, erklärt der Leiter der Spieliothek. In der Altersklasse zwischen vier und sechs sei der Brückenschlag wesentlich leichter zu machen als zwischen Fünf- und Zehnjährigen. „Ein Klassiker ist das ,Verrückte Labyrinth‘. Daran haben auch Erwachsene noch Spaß.“ Das Spiel gibt es in zahlreichen Varianten, darunter eine Junior-Version: Diese eigne sich für Kinder, die noch nicht in der Grundschule sind. „Das Spielprinzip ist immer gleich, nur die Wege sind dabei simpler.“

Zu „Icecool“ hat Karsten Höger viel positives Feedback von den Familien bekommen. Spieler ab sechs Jahren müssen hier Pinguine über ein Spielbrett schnipsen. „Viele Eltern sind begeistert.“ Ideal um gemeinsam zu spielen. Vermittelnde Lernspiele im Vorschulbereich kommen meist nicht so gut an, da sie eher dröge sind. „Es gibt aber etliche Spiele, die den Spaß in den Vordergrund stellen.“ Das Spiel „Obstgarten“ stehe beispielsweise in vielen Kindertagesstätten. Bei „Monza“ müssen die Spieler ihre Rennautos über farbige Felder bewegen. Dazu müssen farbige Würfel so kombiniert werden, dass man möglichst weit kommt. „Das ist ein cleveres Spielprinzip, mit dem man Kinder gut erreicht.“

Dass Kinder aber ihre ganz eigenen Kategorien haben, welche Spiele ihnen gefallen und welche nicht, sieht Karsten Höger immer wieder bei seiner kleinen Tochter. „,Einhorn Glitzerglück‘ ist ein ganz simples Laufspiel, auf das kleine Mädchen wirklich abfahren.“ Für jüngere Kinder sei das Visuelle wichtig. Der Attraktionsfaktor stehe häufig im Vordergrund.

Von sieben bis elf Jahren lasse sich relativ gut ein Konsens finden, da komplexere Spiele in den Vordergrund treten. Die Älteren spielen gerne Spiele, die eigentlich für Jüngere angedacht sind. „Plitsch-Platsch, Pinguin“ sorge bei jüngeren Kindern beispielsweise oft für Frustration, weil das physikalische Verständnis dafür, wie man seine Spielfiguren platzieren muss, noch nicht so da ist. „Die Älteren begreifen das besser und haben dann Freude am Spiel.“

„Lotti Karotti“ sei ein guter Kompromiss, bei dem man Kinder ab vier, fünf Jahren einbeziehen kann. „Die episodischen Geschichten und dass die Hasen in Löcher fallen können, finden die Kinder spannend“, weiß Höger. Etwas anspruchsvoller, aber mit hohem Spaßfaktor, ist das Legespiel „Ubongo“ oder „Ubongo 3D junior“. Für Kindergartenkinder gibt es das Stapelspiel „Tier auf Tier.“

„Ab zwölf Jahren differenziert es sich und das Zusammenspielen mit der Familie tritt etwas in den Hintergrund“, erklärt Höger. „Scotland Yard“ sei hier ein guter Tipp oder der Klassiker „Risiko“: „Papas Truppen zu schlagen, ist vielleicht immer noch ein gutes Gefühl.“

Bei den (jungen) Erwachsenen sind in letzter Zeit kriminalistische und Detektiv-Spiele beliebt und zwar nicht mehr nur im Sinne der Escape-Rooms, sondern so, dass tatsächlich ein Kriminalfall gelöst werden muss. „Die Sherlock-Reihe ist da ein gutes Beispiel. Jeder bekommt Karten und man trifft anhand der Hinweise darauf Entscheidungen. So setzt man in der Gruppe einen Kriminalfall zusammen.“ Bei „Deckscape“ ist das Prinzip ähnlich.

„Der Hit bei den Erwachsenen ist nach wie vor ,Azul‘“, sagt Karsten Höger. Spiele, die einen leichten Einstieg gewähren und trotzdem viel Spieltiefe haben, kommen gerade bei Spiele-Neueinsteigern gut an. „Man braucht nicht viele Spezialregeln, nur ein gutes Spielprinzip.“ Zu vielen Spielen gibt es übrigens Erklärvideos auf Youtube – falls man mal keine Lust hat, die Regeln zu lesen.