Weder Verdachtsfälle noch Menschen, die sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert haben, gibt es bislang in Herne. Um auf mögliche Krankheitsfälle vorbereitet zu sein, bereitet die Stadtverwaltung nichtsdestotrotz gegenwärtig ein Corona-Diagnosezentrum vor. Es soll in den ersten Tagen der kommenden Woche den Betrieb aufnehmen.

Bei der Einrichtung wird es sich ausdrücklich nicht um eine Zugangspraxis handeln. Das bedeutet konkret: In der Einrichtung gibt es keinen allgemeinzugänglichen Praxisbetrieb. Auch direkte Terminvereinbarungen sind nicht möglich.

Ausschließlich Personen, bei denen nach telefonischem Diagnoseabgleich mit einem Arzt und anschließender Nennung eines Termins durch das Gesundheitsamt ein Abstrich auf Corona erforderlich ist, werden die Einrichtung aufsuchen dürfen. Ärzte nehmen vor Ort die Abstriche, die dann in externen Laboren auf das Virus hin überprüft werden. Wenn die Befunde vorliegen, erfolgt eine Entscheidung über das weitere Vorgehen.

Telefonischer Kontakt bei Verdacht

Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass die folgenden Hinweise: weiterhin gelten: Falls jemand den Verdacht hat, dass er sich mit dem Virus infiziert haben könnte und die krankheitstypischen Symptome bei sich wahrnimmt, soll die Person sich zunächst telefonisch mit einem Arzt in Verbindung setzen. Aus diesem Gespräch ergibt sich das weitere Vorgehen. Die Stadtverwaltung bittet Bürger ausdrücklich, nicht sofort und ohne Rücksprache in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus zu gehen.