Die Stadtwerke Herne sind seit Mittwoch wieder persönlich in ihren Kundencentern zu erreichen. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern erfolgt die Beratung nur nach Terminvereinbarung. Auch Innovation City nimmt seine Beratungen wieder auf.

Termine lassen sich bequem via Internet vereinbaren. Alternativ ist auch eine Absprache unter der Telefonnummer 02323/592555 möglich. Das Telefon ist montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr besetzt.

Kunden werden gebeten, ohne Begleitung zum Termin zu kommen. Dabei ist das Tragen eines Mundschutzes und die Handdesinfektion verpflichtend. Für zusätzlichen Schutz sorgen Plexiglasscheiben und Abstandsregelungen. „Natürlich konnten wir während der Schließung alle Fragen auch telefonisch klären“, sagt Dominik Lasarz, Leiter der Stadtwerke-Kundencenter. „Aber jetzt freuen wir darauf, auch wieder persönlich für unsere Kunden da zu sein.“

Los geht es auch wieder mit der Beratung von Innovation City. Mit Thore Müller, der sein Büro im Stadtwerke-Kundencenter am Berliner Platz hat, können unter der Telefonnummer 02323/592549 oder per E-Mail (info@innovationcity-herne.de) Termine vereinbart werden.

Weitere Informationen:

stadtwerke-herne.de/

terminvereinbarung