„Schnüffler“ mögen keinen Regen. Darum ist der Gasspür-Experte, der zurzeit für die Stadtwerke das Gasnetz in Herne-Mitte mit einem hochsensiblen Messgerät überprüft, nur bei gutem Wetter unterwegs.

Ausgestattet mit einer sogenannten Teppichsonde schreitet der Gasspürer in diesem Jahr fast 180 Kilometer Leitungen ab – Meter für Meter. Das Gerät „erschnüffelt“ schon kleinste Spuren an Erdgas. Jedem Verdacht wird sofort nachgegangen. Stets dabei: der elektronische Kollege. Per Satellitenortung ist der genaue Verlauf der unterirdischen Leitungen auf einem tragbaren Display zu sehen.

Mitarbeiter können sich ausweisen

Routinemäßig wird jedes Jahr ein Viertel des Herner Stadtgebiets kontrolliert. Zur lückenlosen Überprüfung gehört auch die Anschlussleitung bis zur Hauswand. Es kann darum vorkommen, dass auch private Grundstücke betreten werden müssen. Die Mitarbeiter, darauf weisen die Stadtwerke hin, können sich jederzeit mit einem Ausweis samt Bild legitimieren.