Das Haranni-Gymnasium lädt interessierte Eltern am Dienstag, dem 21. Januar 2020 um 17.30 Uhr zu einem Info-Abend über die Tablet-Klassen (u.a. für den künftigen Jahrgang 5) ein.

Das neue Konzept wird z.Z. im fünften Jahr erfolgreich an der Schule umgesetzt und baut das bereits umfangreiches Angebot an digitalen Medien im Unterricht weiter aus. Das mobile Lernen an Tablet-Computern wird in der neuen Tablet-Klasse der Jahrgangsstufe 5 ein zentraler Bestandteil des Unterrichtsalltags sein.

Die Geräte werden von den Eltern preisgünstig geleast und stehen den Schülerinnen und Schülern rund um die Uhr zur Verfügung. Natürlich werden die Lehrer nicht völlig auf bewährte Medien wie Tafeln und Schulhefte verzichten, aber der Einsatz von digitalen Schulbüchern, moderner Lernsoftware, Bild- und Filmpräsentationen der Schülerinnen und Schüler im Unterricht, neue drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten und viele kreative Projekte mit den Tablets sollen den Lernalltag bereichern.

Der Info-Abend präsentiert das Konzept, klärt mögliche Fragen zur Finanzierung der Geräte, zur Versicherung und zur Unterstützung sozial Schwächerer. Zudem werden die Modalitäten der Anmeldung für die neue Tablet-Klasse erläutert.

Im Anschluss erhalten Interessierte auch die Gelegenheit, offene Fragen rund um die Anmeldung am Haranni-Gymnasium zu klären.

Während die Eltern sich über die Tablet-Klasse informieren, können die Kinder zeitgleich an einem Chemie-Workshop unserer MINT-Herbstakademie teilnehmen. Dort bauen sie unter Anleitung eine Rakete - alle Kinder sind herzlich willkommen!

Beginn: Di 21.01. um 17.30 Uhr im Raum 305 des Haranni-Gymnasiums. Zu dieser Veranstaltung ist keine Voranmeldung nötig.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!