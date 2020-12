Corona hat Herne fest im Griff. Trotz aller Einschränkungen sind bestimmte Abläufe des alltäglichen Lebens unvermeidbar. So ist zum Beispiel die Versorgung mit Medikamenten durch die lokalen Apotheken gewährleistet. Arztbesuche sollten auch während des Lockdowns nicht verschoben werden. „Auch in Zeiten der Pandemie darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es ist wichtig, dass Patienten ihre Arzneimittel weiterhin erhalten und wie verordnet einnehmen“, erklärt Robert Sibbel, Sprecher der Herner Apothekerschaft.



Derzeit gelte es, Kontakte gerade bei Risikogruppen wie Senioren und chronisch Kranken zu reduzieren. „Das bedeutet aber nicht, dass man auf seine Arzneimittel oder auf persönliche Beratung verzichten muss“, sagt Sibbel. Ob mit Abstand, Maske und hinter Plexiglas in der Apotheke oder über den Botendienst: Die Apotheken in Herne halten die Versorgung allen Widrigkeiten zum Trotz aufrecht. Ganz gleich, ob Patienten sich wegen Corona in Quarantäne befinden oder als Risikopatienten Kontakte vermeiden wollen, schlecht zu Fuß sind, oder weil man einfach ein Arzneimittel benötigt, das gerade nicht in der Apotheke vorrätig ist: Jeder kann den Botendienst der Apotheke vor Ort in Anspruch nehmen. Bereits im Frühjahr haben die Apotheken im Schnitt rund anderthalb mal so viele Botendienste absolviert wie vor der Pandemie.

Nach Absprache werden die Arzneimittel bis an die Haustür geliefert und das inklusive Beratung: Diese erfolgt entweder telefonisch oder direkt durch den Boten, wenn dieser zum pharmazeutischen Fachpersonal gehört. Ausgeliefert werden die Arzneimittel in der Regel noch am selben Tag.