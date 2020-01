Rund 170 Kinder betreut der gemeinnützige Verein Plan B in seinen zwei Kindertagesstätten an der Esch- und Bielefelder Straße. Dabei legt der Träger besonderen Wert darauf, sämtlichen Kindern und Familien das Gefühl zu vermitteln, in ihrer kulturellen Vielfalt angenommen und wertgeschätzt zu werden.

Ein multikulturelles Team begleitet die Mädchen und Jungen engagiert in ihrem Bildungs- und Entwicklungsprozess und kann dabei Unterstützung gebrauchen. Die Kindertagesstätte an der Eschstraße sowie das Familienzentrum Kinderwelt suchen Freiwillige, die sich gerne als Lese- oder Spielpaten einbringen möchten.

„Wir suchen liebevolle, geduldige Lese- und Spielpaten, die Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern mitbringen", so Mitarbeiterin Michaela Engel. "Sie können den Kindern unter anderem Geschichten vorlesen, mit ihnen zusammen ein Bilderbuch anschauen oder gemeinsam spielen.“ Sprachkenntnisse in Türkisch oder Arabisch sind willkommen, jedoch keine Bedingung.

Interessenten können mit Michaela Engel unter der Rufnummer 01520-9425433 in Kontakt treten. Das frühe Vorlesen regt die Fantasie der Kinder an und macht Appetit auf das Lesenlernen.Foto: Plan B Ruhr