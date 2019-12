Wenn es um Einweisungen ins Krankenhaus geht, sind Kreislauferkrankungen in Herne nach wie vor die mit Abstand häufigste Ursache. 1750 Versicherte bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) mussten deshalb stationär in Kliniken aufgenommen werden. Das meldet die AOK auf Basis aktueller Auswertungen.

„Insgesamt lag die Zahl der Einweisungen im vergangenen Jahr bei 13382 Menschen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Dabei wurden mehr Frauen (7508) stationär aufgenommen als Männer (5874). Hinter den Kreislauferkrankungen lagen als Ursache für einen Krankenhausaufenthalt an zweiter Stelle Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (1587), gefolgt von Neubildungen (1225). Außerdem wurden Patienten wegen Krankheiten des Verdauungssystems (1190) und psychischen Störungen (1004) im Krankenhaus behandelt.