Auch das Evangelische Krankenhaus Herne ist in der Klinikliste des Magazins "Focus Gesundheit" vertreten. Die Klinik für Thoraxchirurgie unter der Leitung von Erich Hecker wird bei der Therapie von Lungenkrebs empfohlen. Die Klinik für Innere Medizin mit den Chefärzten Jens Verbeek und Ali Halboos ist als kompetente Diabetes-Einrichtung genannt und die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie unter der Leitung von Professor Matthias Kemen (Foto) konnte sich gleich in zwei Bereichen platzieren. Sowohl in der Adipositas-Chirurgie als auch bei Gallenblasen-Operationen gelten Kemen und seine Mitarbeiter als ausgewiesene Spezialisten.

Foto: Volker Beushausen