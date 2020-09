Die Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus Herne feiert im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen, der Ambulante Hospizdienst wird 25 Jahre alt. Die Ehrentage werfen ihre Schatten voraus...

Das Krankenhaus prüft derzeit, ob die Palliativstation von bisher sechs Betten auf zehn Plätze erweitert werden kann. Erste Pläne eines Architekten würden derzeit begutachtet, teilte Pfarrer Frank Obenlüneschloß mit. Der Vorsitzender des Fördervereins kündigte die mögliche Erweiterung auf Jahreshauptversammlung an. Sollte eine Umsetzung machbar sein, werde sich der Verein an den Baukosten von voraussichtlich unter 1 Million Euro „mit einer guten sechsstelligen Summe“ beteiligen, so Obenlüneschloß.

Neben dieser erfreulichen Nachricht bestimmten die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die stationäre und ambulante Begleitung schwerstkranker oder sterbender Menschen die Themen der Mitgliederversammlung. Trotz Corona seien die Patientenzahlen auf der Palliativstation gleichgeblieben, sagte Wolf Diemer, Leiter des Zentrums für Palliativmedizin am Krankenhaus, in seinem Jahresbericht. Leider nähmen Schwerstkranke derzeit viel zu spät Kontakt zur Station auf. Diemer: „Es kommt immer wieder vor, dass Patienten bereits am Tag der Aufnahme versterben.“ Eine frühestmögliche Integration der Palliativmedizin in den Pflege- und Behandlungsprozess der Betroffenen sei aber von größter Bedeutung, so Diemer weiter. Die geplante Erweiterung der Palliativstation begrüßte der Mediziner sehr. Die Station führe wegen der hohen Auslastung eine Warteliste mit rund 100 Patienten, von denen einige während der Wartezeit versterben. Diemer: „Wir sind sicher, dass wir die neuen Plätze rasch füllen werden.“

Mit den Folgen von Corona kämpft auch der Hospizdienst. Jeder zweite der etwa 55 ehrenamtlichen Sterbebegleiter hat sich seit Beginn des Lockdowns zurückgezogen. 24 Begleitungen mussten von jetzt auf gleich abgebrochen werden. Zehn der Begleiteten sind seitdem verstorben, entweder ohne Begleitung oder mit telefonischem Kontakt zu den Angehörigen, berichteten die Koordinatorinnen Annegret Müller und Karin Leutbecher. Nur sehr langsam und unter völlig veränderten Voraussetzungen sei es möglich, wieder mit der ehrenamtlichen Sterbebegleitung, mit Trauer- und Demenzarbeit, mit Gruppentreffen und Fortbildungen zu beginnen. Vereinzelt gebe es wieder Anfragen für Sterbegleitung, meistens aus den Heimen. Viele seiner Aktivitäten verlagerte der Hospizdienst während der Corona-Zeit ins Internet. Federführend für die Digitalisierung des Dienstes ist Karin Leutbecher: „Der persönliche Kontakt ist und bleibt für uns immer die erste Wahl. Trotzdem werden wir in Zukunft mehrgleisig fahren und neue Wege für Schulung und Austausch gehen müssen, zum Beispiel mit Hilfe von Videotelefonie, Videokonferenzen, E-Mails oder Chats. Wir wollen alles tun, um uns jetzt für die Zukunft aufzustellen, damit es auch morgen noch ambulante ehrenamtliche Sterbebegleitung geben kann.“

Turnusmäßig standen auf der Jahreshauptversammlung Vorstandswahlen an. Mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt wurden Pfarrer Frank Obenlüneschloß als Vorsitzender und Werner Karnik als Schatzmeister. Neuer zweiter Vorsitzender wurde der Gastroenterologe Jens Verbeek, seit Februar Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Evangelischen Krankenhaus. Einstimmig und mit spontanem Beifall wählten die Mitglieder Professor Klaus Hackenberg, den Gründer der Palliativstation und langjährigen zweiten Vorsitzenden, zum ersten Ehrenvorsitzenden in der Geschichte des Fördervereins.