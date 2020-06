Wer gern einen Schaufensterbummel macht, kann diesen zurzeit in der Innenstadt mit einer weiteren Liebhaberei verbinden: In einem leerstehenden Ladenlokal an der Freiligrathstraße 19 informiert eine Ausstellung des Eine-Welt-Zentrums über Kaffee, dem Lieblingsgetränk der Deutschen.

Tatsächlich werden deutschlandweit im Jahr pro Kopf 164 Liter davon getrunken. Damit liegt Kaffee vor Mineralwasser (154 Liter) und Bier (102 Liter). Dabei ist Kaffee kein heimisches Produkt, sondern wird vor allem in tropischen Ländern angebaut. Nach Erdöl ist es das zweitwichtigste Handelsprodukt der Welt. Viele Millionen Menschen in den Ländern des Südens leben von der Kaffeeproduktion.

Die Ausstellung vermittelt wesentliche Informationen zum Anbau und zur Verarbeitung, aber auch zum Handel mit diesem Konsumgut. Präsentiert wird sie vom Eine-Welt-Zentrum in Kooperation mit dem Weltladen Esperanza, dessen Ladenlokal in unmittelbarer Nachbarschaft ist. „Die Ausstellung steht im Ladenlokal, doch durch die großen Schaufenster lässt sich alles sehr gut erkennen, und auch das Abstand halten ist kein Problem“, so Petra Stach-Wittekind vom Eine-Welt-Zentrum.

Warum das Thema wichtig ist, darauf verweist Eine-Welt-Promotor Markus Heißler: „Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind insbesondere für die Menschen im globalen Süden katastrophal. Die Produzenten des fairen Handels sind also dringend darauf angewiesen, weiter zu produzieren und ihre Waren auch vermarkten zu können. Produkte aus fairem Handel gibt es mittlerweile in vielen Lebensmittelgeschäften.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Juli zu sehen. Markus Heißler und Petra Stach-Wittekind vom Eine-Welt-Zentrum mit einer Informationstafel zu den Anbauländern der Kaffeepflanze. Foto: Eine-Welt-Zentrum