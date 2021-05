Medizinern aus der ganzen Welt ermöglichte das Hospital St. Anna einen virtuellen Blick in den Operationssaal. Chirurgen konnten sich in digitaler Form fortbilden.



Im Rahmen einer Online-Hospitation erhielten die Ärzte die Möglichkeit, den Experten des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie über die Schultern zu schauen. Vor der Kamera wurden vollendoskopische Operationsmethoden an Hals- und Lendenwirbelsäule gezeigt, diese Verfahren wurden in Herne entwickelt. 70 Mediziner nahmen an der Veranstaltung teil, unter anderem verfolgten sie das Geschehen von Vietnam, Brasilien, Russland und Portugal aus.

Die vorgestellten Operationsmethoden werden seit vielen Jahren in Herne gelehrt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung jedoch nicht wie gewohnt an zwei Tagen und vor Ort stattfinden. Stattdessen wurde zunächst der erste Tag der Fortbildung durchgeführt und die Zuschauer hatten die Möglichkeit, virtuell die Operationen zu verfolgen und Fragen zu stellen. Der zweite Tag, an dem die Teilnehmer selbst die Möglichkeit zur Übung der gezeigten Methoden haben, wird nachgeholt.

Martin Komp, leitender Oberarzt des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, und seine Mitarbeiter zeigten Operationen bei einem Bandscheibenvorfall und einer Spinalkanalstenose. Das Herner Krankenhaus ist weltweit die Klinik mit den meisten endoskopischen Operationen im Bereich der Wirbelsäule und verfügt damit über eine besondere Expertise in diesem Bereich.

Die vorgestellten Verfahren wurden durch die Experten unter der Leitung von Sebastian Rütten, Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, entwickelt. Viele der Verfahren werden mittlerweile weltweit eingesetzt. Aus diesem Grund sind die Experten aus Herne in den vergangenen Jahren regelmäßig in andere Länder gereist. In Trainingszentren in den USA und Thailand führten sie Mediziner in ihre Techniken ein. Besonders nachgefragt bleiben jedoch die Trainingseinheiten in Herne, weil die Methode hier entwickelt wurde und in jeder Schulung garantiert einer der Pioniere sein Wissen weitergibt.