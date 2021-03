Das milde Wetter lässt die Pollen in Herne früher als sonst fliegen. Vor allem Hasel und Erle sind unterwegs. Für Allergiker brechen damit harte Zeiten an: Die Nase kribbelt und läuft, juckende Augen bis hin zu Atembeschwerden.



Mit den frühlingshaften Temperaturen hat die Pollensaison begonnen. Die Zahl der Allergiker ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das ergab eine Studie des Robert Koch-Institutes. Danach litt fast jeder dritte Deutsche an einer allergischen Erkrankung. Heuschnupfen, eine Allergie gegen Pollen, tritt dabei am häufigsten auf. Laut Robert-Koch-Institut leiden etwa 15 Prozent der Erwachsenen daran. Die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Betroffenen ist dadurch stark beeinträchtigt. Oft tritt eine Pollenallergie bereits in der Kindheit auf, sie kann sich allerdings auch erst später entwickeln. Eine Pollenallergie sollte nicht unterschätzt werden. Im Laufe der Jahre kann sie sich verschlimmern und bis zum Asthma führen.

In der aktuellen Pandemie denken viele Menschen bestimmten Symptomen vielleicht zuerst nicht an eine Pollenallergie, sondern an eine Corona-Infektion. Nach Meinung von Experten gibt es jedoch Unterschiede. Bei Infektionen mit dem Corona-Virus treten in den meisten Fällen Fieber, trockener Husten oder ein Geruchs- und Geschmackverlust auf. Bei einer Pollenallergie sind es vor allem juckende oder tränende Augen, gereizte Nasenschleimhäute, Niesreiz und allergischer Schnupfen. Eine Pollenallergie sollte rechtzeitig behandelt werden. Andernfalls kann es zu einem sogenannten Etagenwechsel kommen, bei dem sich ein Asthma entwickelt oder weitere Allergien hinzukommen. Eine gesicherte Diagnose kann ein Facharzt über einen Hauttest stellen. Dabei werden verschieden Pollen-Allergene in die Haut gebracht. Tritt eine Reaktion auf, ist das der Hinweis auf eine Allergie.

Die Maskenpflicht im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen erweist sich als positiver Nebeneffekt für Allergiker. Nach Informationen des Deutschen Allergie- und Asthmabundes können diese Pollen zurückhalten und damit ein zusätzliches Werkzeug sein, um gut durch die Pollensaison zu kommen. Schutz für die Augen biete eine geschlossene Sonnenbrille und für einen beschwerdefreien Schlaf sollten abends die Haare gewaschen werden.