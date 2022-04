Das Interesse am Thema Impfen ist in Herne nach wie vor hoch, aber die Organisation der eigenen Impfung ist mit Aufwand und Zeit verbunden. Darum bieten die Stadt Herne und das Deutsche Rote Kreuz Herne - Wanne‐Eickel einen besonderen Service an: ab Montag, 4. April, fährt eine Impfbuslinie direkt in die Quartiere.

Fünf Tage in der Woche, immer Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr, wird das Team des DRK unterwegs sein. Ein Linienbus des HCR hält jeweils 30 Minuten lang an fünf zentralen Haltepunkten und hat alles an Bord, was zum Impfen gebraucht wird: Freundliches Personal, medizinische Fachkompetenz und Impfstoffe für erste, zweite oder Booster‐Impfungen. Bürger können hier ohne

Voranmeldung Informationen erhalten, das ärztliche Gespräch suchen und sich auch gleich vor Ort für eine Impfung entscheiden.

BioNTech, Moderna, Novavax

Im Angebot sind BioNTech (ab fünf Jahren), Moderna und Novavax für Erwachsene, aber auch eine solide und unverbindliche Beratung ist möglich. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, gegebenenfalls Impfunterlagen, Impfausweis und Gesundheitskarte. Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren benötigen die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten.

Wöchentlicher Fahrplan:

Montags: Herne-Mitte

Marktplatz vor dem Rathaus: 10 bis 10.30 Uhr

Kreuzkirche: 11 bis 11.30 Uhr

Rottbruchstraße Höhe Hausnummer 97-99: 12 bis 12.30 Uhr

Flottmannstraße, vor den Flottmann-Hallen: 13 bis 13.30 Uhr

Hornbach/Bochumer Straße: 14 bis 14.30 Uhr

Dienstags: Wanne

Bickernstraße, Eltern-Haltestelle: 10 bis 10:30 Uhr

Markt Wanne-Nord: 11 bis 11.30 Uhr

Fisch Lichte, Dorstener Straße: 12 bis 12.30 Uhr

Cranger Kirmesplatz: 13 bis 13.30 Uhr

Rheuma‐Zentrum: 14 bis 14.30 Uhr

Mittwochs: Baukau/Holsterhausen

Steag, Hertener Straße: 10 bis 10.30 Uhr

Real: 11 bis 11.30 Uhr

Bushaltestelle Schloss Strünkede: 12 bis 12.30 Uhr

Pantringshof, Emsring/Werftstraße: 13 bis 13.30 Uhr

Friedrich der Große, zwischen UPS und Dachser: 14 bis 14.30 Uhr

Donnerstags: Eickel

Sportpark, Höhe Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Der

Heisterkamp: 10 bis 10.30 Uhr

Bergmannstraße: 11 bis 11.30 Uhr

Eickeler Markt: 12 bis 12.30 Uhr

Herner Tafel/Bielefelder Straße: 13 bis 13.30 Uhr

Dorneburger Straße/Königstraße: 14 bis 14.30 Uhr

Freitags: Sodingen

Wiescherstraße/ Höhe Friedhof: 10 bis 10.30 Uhr

Siedlung Constantin: 11 bis 11.30 Uhr

Gysenbergpark, an der Gysenberghalle: 12 bis 12.30 Uhr

Markt Sodingen: 13 bis 13.30 Uhr

Freiwillige Feuerwehr, Bogenweg: 14 bis 14.30 Uhr

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) bietet darüber hinaus weiterhin kostenlose Impfungen an den Impfstellen gegen Covid-19 an. Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Zur Verfügung stehen mRNA-Impfstoffe und Novavax.

Montag, 4. April, 14 bis 18 Uhr, Impfstelle im CityCenter

Dienstag, 5. April, 14 bis 18 Uhr, Impfstelle Wanne, Hauptstraße 221

Mittwoch, 6. April, 14 bis 18 Uhr, Impfstelle im CityCenter

Donnerstag, 7. April, 14 bis 18 Uhr Impfstelle Wanne, Hauptstraße 221

Freitag, 8. April, 14 bis 18 Uhr, Impfstelle im City-Center

Samstag, 9. April, 14 bis 18 Uhr, Impfstelle Wanne, Hauptstraße 221

Sonntag, 10. April, 14 bis 18 Uhr, Impfstelle im CityCenter