Wie geht es den Kindern? Diese Frage stellt die Stadt Schülern der vierten Jahrgangsstufe. Die sogenannte UWE-Befragung findet im November und Dezember statt.



Als bundesweit erste Stadt startete Herne 2017 die Befragung von Siebt- und Neuntklässlern zu „Umwelt – Wohlbefinden – Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ so die Langform der UWE-Befragung. Man könne aus ihr zielgerichtete Maßnahmen ableiten, um das Wohlbefinden der Schüler zu verbessern, erklärte Oberbürgermeister Frank Dudda.

Bei der aktuellen Studie werden die Viertklässler an allen Herner Grundschulen und an einzelnen Schulen in Herten, Mülheim an der Ruhr und Duisburg zu ihrem Wohlbefinden befragt. „Dieses Mal gibt es auch Fragen dazu, wie es den Viertklässlern in der Corona-Pandemie geht“, erklärt Jan Schröder, Leiter des Kommunalen Bildungsbüros. Die Kinder füllen Fragenbögen aus. Es geht um ihre soziale und emotionale Entwicklung, ihre körperliche Gesundheit, Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen sowie Freizeitverhalten und ihre Schulerfahrungen.

Das Ziel der Wissenschaftler vom Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung an der Ruhr-Universität Bochum, des Vereins Familiengerechte Kommune, des Kommunalen Bildungsbüros und der Schulen ist es, herauszufinden, wie es den Kindern an Grundschulen geht. „Mithilfe der Ergebnisse kann der Umgebungsraum der Schüler kindgerecht gestaltet werden“, so Schröder.

Mit der neuen Befragung der Viertklässler, der bestehenden UWE-Befragung und eines Diagnostik-Tools, das Kompetenzen und Interessen von Kindern in Kindertagesstätten ermittelt, sei ein lückenloses systematisches Bildungsmonitoring entlang der Bildungskette etabliert worden.

Die Antworten der Befragung sind anonym. Die Ergebnisse werden von Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum ausgewertet. Im Anschluss erhalten die teilnehmenden Städte und Schulen Berichte, um daraus Projekte und Angebote entwickeln zu können, die den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. „Wir haben an der Befragung teilgenommen, um eine Rückmeldung zu bekommen, ob die Kinder sich an der Schule angekommen fühlen, Vertrauen zum Lehrpersonal aufbauen konnten und mit ihren Sorgen und Problemen zu den Lehrern kommen können“, erzählt Ute Leipski, Leiterin der Max-Wiethoff-Schule. „Wir erhoffen uns Hinweise zu bekommen, was wir machen können, damit es den Kindern noch besser geht.“

Man erwarte die Ergebnisse für kommenden Februar. Erst dann beginne die eigentliche Arbeit, kündigte Schröder an.