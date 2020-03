Die Woche der Ausbildung mit dem Schwerpunkt Gesundheit wird verschoben. Geplant war, dass am Donnerstag, 12. März, rund 15 verschiedene Arbeitgeber in den Flottmann-Hallen in Herne Ausbildungs- und Studienangebote aus Gesundheit und Pflegevorstellen.



Nun haben die Veranstalter, Agentur für Arbeit und Stadt Herne, inAbsprache mit den Schulen und Ausstellern entschieden, dass die

Infoveranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wird. Hintergrund

sei die derzeit schwer einzuschätzende Situation mit dem Coronavirus, so die Veranstalter.

Teilnehmer aus der Gesundheits- und Pflegebranche

Da bei dem Termin zahlreiche Mitarbeitende aus der Gesundheits- und Pflegebranche teilnehmen wollten, die Kontakt zu alten Menschen oderPersonen mit Vorerkrankungen haben, möchten die Veranstalter

besonders vorsichtig sein. Die Beteiligten bemühen sich

schnellstmöglich um einen neuen Termin für die Woche der Ausbildung und das Kennenlernen verschiedener Gesundheitsberufe.